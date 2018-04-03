Опасные осенние костры

Запах дыма на улице поздней осенью и ранней весной, в принципе, воспринимается украинцами как обычное явление. Таким образом, мол, коммунальные службы избавляют города от излишнего мусора. В советские времена мысль о том, что сжигание сухой листвы и травы не только устраняет замусоренность улиц, но также в качестве удобрений весьма благотворно влияет на верхние плодородные слои почвы была весьма популярной. Сегодня же экологи отмечают, что подобный способ избавления от естественных отходов оказывает медвежью услугу как человеку, так и природе.

Вредные вещества, находящиеся в опавшей листве и траве, утилизируются в почве и становятся безопасными для природы и человека при естественном разложении. К сожалению, в Украине не принято позволять природе осуществить естественную очистку. Наоборот, советская «традиция» сжигания листвы прижилась, как никогда.

Вред природе

Как правило, зеленая листва очищает загрязненный автомобильными выхлопами, выбросами заводов, фабрик и другими результатами пагубной деятельности человека, воздух. Листья и травы впитывают эти вредные вещества, смягчая последствия экологического загрязнения. Сжигание опавшей листвы выпускает в воздух все накопившиеся в них ядовитые вещества. Все то, что природа хотела схоронить, моментально выходит в атмосферу, принимая еще более грозную форму из-за высокой температуры огня. «Массовое сжигание листвы приводит к такому существенному загрязнению атмосферы, которое сравнимо с мощными промышленными выбросами. При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года. Нередко вместе с листьями горит мусор, что вызывает еще более мощное загрязнение атмосферного воздуха», - подчеркивает сопредседатель Ассоциации зеленых Украины, эколог Ярослав Задесенец.

К тому же, по его словам, опавшая листва защищает почву от промерзания зимой и от опасного уплотнения летом. «Подстилка из листьев и опавших побегов — отличное органическое удобрение, единственное для деревьев и кустарников. Лишенная естественной защиты почва неизбежно истощается. Замечено, что лишенные опавшей листвы деревья в парках через 20 лет снижают прирост в 1,5 раза», - отмечает эколог.

К тому же, в местах, где разжигались костры, увеличивается вероятность возникновения массовых пожаров. На такой территории, как правило, огонь распространяется довольно быстро и может становиться неконтролируемым. Это значит, что в зоне непосредственной угрозы оказываются деревья, животные, дома и люди. Кроме непосредственного вреда природе, сжигание растительных остатков также составляет существенную угрозу и обитателям зеленых зон - с листьями сгорают зимующие полезные насекомые, например, божьи коровки.

Любопытно, что для утилизации растительных остатков сегодня уже придумано несколько способов, которые могут быть полезны для природы. «Например, листву можно сложить в компостную яму, а компост использовать для удобрения тех же газонов и деревьев. Одним из самых разумных способов побеспокоиться о почве и в то же время убрать территорию является «дедовский метод»: сухие листья просто перекапываются, оставаясь в земле, при этом почвенные организмы сами перерабатывают листья в плодородный гумус», - отмечает Задесенец.

Едкий дым провоцирует опасные заболевания

Впрочем, помимо вреда для окружающей среды, сжигание опавшей листвы серьезно может отобразиться на здоровье украинцев. «В тлеющей без доступа кислорода листве выделяется бензопирен, который способен вызывать у человека раковые заболевания. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины. Это прямо или косвенно приводит к серьезному ухудшению самочувствия людей», - говорит эколог.

Из-за подобных задымлений поражается эпителий слизистой оболочки дыхательных путей, в связи с этим организм человека может перестать сопротивляться возбудителям различных заболеваний.

Крайне опасным является воздействие дыма на организм детей дошкольного и младшего школьного возраста. Особенно плохо переносят «лиственный дым» те, кто страдает бронхитами, бронхиальной астмой, ринитом или тонзиллитом. А здоровью аллергиков подобная задымленность может вообще нанести непоправимый вред.Некоторые ученые приравнивают загрязнение от массового сжигания опавшей листвы к такому, которое выбрасывают мощные промышленные заводы и предприятия. Как правило, это провоцирует ухудшение самочувствия у людей и обострение некоторых хронических заболеваний. Более того, дым «лиственного» костра содержит приблизительно в 350 раз больше веществ, вызывающих рак, чем в сигаретный дым.

Учитывая немалое количество лиственный костров в Киеве и других городах Украины, можно вполне объяснить причину высокого количества заболеваний в осенне-весенний период, который и без того врачи обычно называют временем авитаминоза.

Жгут листья – звони 102

Любопытно, что сжигание опавших листьев подпадает под статью Админкодекса Украины. Так, согласно статье 77.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, «выжигание стерни, пастбищ, растительности или ее остатков и опавшей листвы без разрешения органов государственного контроля в области охраны окружающей природной среды или с нарушением условий такого разрешения влечет наложение штрафа на граждан от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан». Это составляет, примерно, 170-340 гривен. А должностным лицам грозит штраф в размере от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 850 до 1200 грн.

Более того, сжигание растительных остатков является прямым нарушением ряда статьи 50 Конституции Украины, согласно которой каждому гражданину гарантировано право на безопасное для жизни и здоровья состояние окружающей среды. Согласно этой же статье, каждый имеет право на возмещение ущерба при нарушении данного права.

«Законом Украины «Об охране окружающей природной среды», «Об охране атмосферного воздуха», Правилами содержания жилых домов и придомовых территорий, Правилами содержания зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах Украины, Закона Украины «О благоустройстве в населенных пунктах» предусмотрены соответствующие административные наказания. Таким образом, прямое обращение в органы правопорядка, например, в недавно созданные полицейские подразделения МВД является более чем действенным методом борьбы со сжиганием опавшей листвы и разного рода растительных отходов. По убеждению Ассоциации Зеленых Украины – это, по большей части, вопрос нравственный и касается каждого из нас», - считает Ярослав Задесенец.

Экологи настаивают, что останавливать такие костры в черте городов должны сотрудники МВД, согласно инструкции. Кроме того, принимать дополнительные решения о недопустимости разведения «лиственных» костров могут местные органы власти всех уровней. Задача же граждан, не желающих травиться, заставлять их работать в пользу жителей населенных пунктов.

Елена Пащенко