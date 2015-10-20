В Черкассах установили причины задымления в городе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, службы установили, что город оказались в дыму из-за горящих торфяников под Киевом. В Черкассах и окружающих районах нет пожаров, которые могли вызвать такую задымленность.

По словам начальника черкасского горрайонного отдела УГСЧС Украины в Черкасской области Андрея Хижняка, во время мониторинга, специалисты не обнаружили в Черкассах и районах области очагов возгорания, которые бы вызвали такие последствия. В области выявили лишь один случай возгорания торфа площадью 0,5 га в Драбовском районе. Но оттуда задымленность не распространяется более чем на 300 метров. В то же время в 11 районах Киевской области выявлено 24 очага тления торфяников на общей площади около 119 га.

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По словам Хижняка, в Киевскую область из Черкасс сегодня отправились сотрудники черкасского гарнизона и 3 единицы спецтехники.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Черкассах и окрестных селах утром наблюдалось задымление, жители жаловались на резкий запах дыма.