Морские водоохранные зоны в границах островов РФ могут сократить в 10 раз

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, разработанные по поручению правительства РФ поправки в Водный кодекс уже направлены в Минюст для подготовки заключения. Ранее документ был согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

В настоящее время Водный кодекс РФ запрещает разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых в границах водоохранных зон, ширина которых составляет 500 метров.

В Минприроды отмечают, что реализация указанной нормы закона, например, на территории Сахалина, приводит к невозможности разработки уже разведанных и поставленных на государственный баланс месторождений. Учитывая тот факт, что Сахалинская область является единственным в России островным субъектом, запрет негативно отражается на экономике региона, в частности, на строительной отрасли, использующей инертные строительные материалы.

Читайте такжеВ Красном море у берегов Йемена появились два новых острова

На Сахалине 90%, а на Курильских островах 100% месторождений песка и до 50% месторождений строительного камня расположено в пределах водоохранных зон морей. Как правило, большинство из них находится в безлюдной местности и осваивается уже на протяжении многих лет, при этом альтернативы замены подобных месторождений на территории Сахалинской области не выявлено, говорится в сообщении.

Невозможность осуществления добычи общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных зонах морей в дальнейшем приведет к необходимости их доставки с материковой части РФ или из-за рубежа, что спровоцирует увеличение стоимости и сроков выполнения строительных работ.