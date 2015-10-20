Площадь очагов тления торфа на Киевщине не сокращается
В 11 районах Киевской области по-прежнему осуществляется тушение 24 локализованных очагов тления торфа, их площадь за последние сутки практически не уменьшилась и составляет около 119 га.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к тушению тления торфа от ГСЧС привлечено 328 человек и 90 единиц техники.
Отмечается, что в отдельных районах Киева возможно ощущение запаха продуктов горения.
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Радиационный фон в столице и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 12-14 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - до 30 микрорентген в час).
Радиационный фон в Зоне отчуждения составляет в среднем 23 микрорентгена в час (безопасный уровень - до 50 микрорентген в час).
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