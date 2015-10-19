Задымление в Виннице вызвано горением киевских торфяников - ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Запах дыма и задымленность воздуха в Виннице наблюдается с сегодняшнего утра.

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В связи с этим местное управление ГСЧС проинформировало, что "основной причиной неприятного запаха является возгорание торфа в Киевской области общей площадью около 122 га". В ведомстве также отметили, что по состоянию на 19 октября все пожары локализованы.

В то же время, как отмечает ведомство, на задымленность в Виннице также может влиять возгорание сухой травы на площади 600 кв. м и лиственного настила в кустарнике возле поселка Стрижавка Винницкого района.

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"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", - отмечают спасатели.

По состоянию на 11:00 19 октября на месте происшествия работали 40 человек личного состава, для ликвидации пожара в экосистеме было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники.

В настоящее время возгорание локализовано.

ГСЧС просит жителей города не паниковать, поскольку задымление временное и не представляет какой-либо угрозы для жизни и здоровью людей.