В Таиланде пчелы начали охранять рисовые поля от диких слонов

Установка пчелиных ульев вокруг рисовых полей оказалась наиболее эффективной мерой против уничтожающих урожай диких слонов, доказали работники национального парка Пху Луанг в провинции Лэй на северо-востоке Таиланда, сообщают РИА Новости со ссылкой на Bangkok Post.

"Дикие слоны, которых в Таиланде постепенно вытесняет из лесов пасущийся там домашний скот, все чаще объедают рисовые поля, лишая фермеров от 20% до 90% урожая, пишет газета, ссылаясь на статистику Департамента национальных парков Таиланда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во многих районах страны для охраны полей от диких животных используется "электропастух" — натянутый по периметру поля электропровод высокого напряжения, — однако слоны часто просто обрывают такое ограждение. Когда же фермеры повышают напряжение и силу тока, это приводит к гибели гигантских животных, к которым в Таиланде особое отношение: убийство слона традиционно считается смертельным грехом и серьезным преступлением.

"Ульи, в каждом из которых живет до 20 тысяч пчел, подвешенные через равные промежутки на обычном веревочном ограждении, дают 74-процентную гарантию от набега слонов, при эффективности "электропастухов" менее 50 процентов, подсчитали работники парка Пху Луанг, где "пчелиная" охрана развивается как специальная программа Департамента национальных парков. При малейшем колебании веревки ульи автоматически открываются, и пчелы вылетают "на перехват" нарушителя", - подчеркивают в статье.

Кроме того, помимо обеспечения безопасности полей от диких слонов, "охранная система" из 50 ульев, установленных по периметру поля, дает еще и 300 килограммов меда в год.

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Идею установки ульев для охраны полей от слонов руководитель исследовательской станции национального парка Пху Луанг "подсмотрел" в интернете: этим способом уже давно пользуются в Кении, сообщает газета.