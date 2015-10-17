На Киевщине спасатели тушат 19 очагов тления торфа на площади более 80 гектаров (карта)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций, к тушению торфа от ГСЧС привлечено 222 чел. и 67 единиц техники.

В пресс-службе предупредили, что в отдельных районах Киева возможно ощущение в воздухе запаха продуктов горения. По результатам лабораторного контроля по основным показателям состояние загрязнения воздуха находится в пределах нормы.

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Радиационный фон в г. Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 13-14 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона 30 микрорентген в час).

Радиационный фон в Зоне отчуждения составляет в среднем 24 мікрорентгени на час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).