В ГСЧС объяснили причину возникновения запаха гари в Киеве

Как сообщает в пятницу пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook, в течение 14 октября в Дарницком и Голосеевском районах г. Киева возникло четыре возгорания травяного настила общей площадью 20,2 га, а именно: на территории национального заповедника "Быковнянские могилы" (1,5 га); район Осокорки вблизи озера Тягли (10 га); лесопарковое хозяйство ул. Полесская (6 га); на открытой местности по ул. Краснознаменная Голосеевского района (2,7 га).

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Спасатели заверяют, что все пожары были оперативно ликвидированы в течение 14 октября.

"Указанные пожары предположительно стали причиной ощущения в отдельных районах города Киева наличия в воздухе продуктов горения. По состоянию на 9 час. 15 октября осуществляется наблюдение и контроль за ликвидированными очагами, угрозы для здоровья населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным спасателей, на территории Киевской области вблизи г. Киева продолжается тушение 4 локализованных очагов тления торфа в Киево-Святошинском районе и в Ирпенской зоне на общей площади около 7 га.

Кроме того, как отмечается, радиационный фон в г. Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 11-12 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - 30 микрорентген в час).