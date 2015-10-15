Вблизи Киева горят торфяники на площади более 15 гектаров

14:46, 15 октября 2015
Экология
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В Киевской области по состоянию на утро сегодняшнего дня спасатели проводят тушение 10 очагов торфяников на общей площади 15,06 га.

mns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ ГСЧС Украины.

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Сейчас для ликвидации возгорания залежей торфа привлечены 94 человека личного состава, 34 единицы пожарно-спасательной техники.

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