Вблизи Киева горят торфяники на площади более 15 гектаров
14:46, 15 октября 2015Экология
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В Киевской области по состоянию на утро сегодняшнего дня спасатели проводят тушение 10 очагов торфяников на общей площади 15,06 га.
Фотоиллюстрация / mns.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ ГСЧС Украины.
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Сейчас для ликвидации возгорания залежей торфа привлечены 94 человека личного состава, 34 единицы пожарно-спасательной техники.
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