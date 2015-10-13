На Одесщине пожар уничтожил более тысячи гектаров заповедной территории на Днестре – эколог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook написал известный в Украине эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

По его словам, начавшийся в прошлый четверг пожар в дельте Днестра, после прихода циклона, сейчас окончательно утих.

«Он полыхал 3 дня, перемещаясь мозаично по территории, создавая новые очаги возгорания. Анализ показывает, что пожаром было уничтожено более 1 тыс. га тростниковых зарослей и кустарников, преимущественно в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка», - написал Русев.

Он утверждает, что вероятной причиной пожара является поджог, и усугублена ситуация тем, что плавни сухие из-за отсутствия паводков.

«Плюс слабая организация мониторинга и охраны территории национальным парком, слабое взаимодействие всех уполномоченных служб», - отметил Русев.

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Как сообщал УНИАН, в Одесской области 7 октября в Нижнеднестровском природном национальном парке, возле села Усатово, в Днестровском лимане на расстоянии 2-х км от берега горел камыш на площади 3 га. Затем на протяжении двух последующих дней поступали сообщения о новых возгораниях, отмечалось, что огнем охвачено 35 га, 3 га и т. д.

Как отмечают экологи, из-за пожаров гибнут птицы и другие обитатели плавней, а спасатели, как правило, не могут повлиять на распространение огня из-за недоступности горящих зон для техники.