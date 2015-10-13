В столице снова дым: под Киевом горят около 10 гектаров торфяников

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

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"На Киевщине выявлено тление торфяников. Площадь горения: в Киево-Святошинском районе – 0,1 га; в Ирпенском – 0,5 га; в Гостомельском – 4,5 га; в Вышгородском – 0,5 га", - проинформировали в КГГА.

Отмечается, что "на всех очагах тления работают пожарные в Киевской области".

Аварийно-спасательные службы Киева осуществляют контроль ситуации относительно возможного задымления, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, к концу недели на востоке и в центре Украины будет сохраняться высший класс пожарной опасности.