В столице снова дым: под Киевом горят около 10 гектаров торфяников
11:12, 13 октября 2015Экология
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Пожарные работают на всях очагах тления.
Под Киевом горят торфяники / ГосЧС
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.
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"На Киевщине выявлено тление торфяников. Площадь горения: в Киево-Святошинском районе – 0,1 га; в Ирпенском – 0,5 га; в Гостомельском – 4,5 га; в Вышгородском – 0,5 га", - проинформировали в КГГА.
Отмечается, что "на всех очагах тления работают пожарные в Киевской области".
Аварийно-спасательные службы Киева осуществляют контроль ситуации относительно возможного задымления, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, к концу недели на востоке и в центре Украины будет сохраняться высший класс пожарной опасности.
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