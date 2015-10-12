В Глазго подорвали 6 жилых многоэтажек

В Шотландии шесть 32-этажных жилых небоскребов в микрорайоне Глазго Ред Роуд были уничтожены методом контролируемой детонации в рамках программы реконструкции районов Балорнок и Бармуллох. Об этом сообщает The Belfast Telegraph.

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Оставшихся жителей высоток переселили в другие квартиры, а живущих неподалеку от микрорайона горожан эвакуировали. В то же время сообщается, что операция состоялась не совсем успешно – два дома из шести разрушены не полностью. Их фундамент и нижние этажи полностью взорваны, но сами постройки стоят. С завтрашнего дня их начнут разрушать при помощи специальной техники.

Отметим, что микрорайон Ред Роуд ярко выделялся в городском ланшафте Глазго почти полвека – высотки были построены в 1960-х годах. Тогда это были самые высокие жилые дома в Европе.

Но уже в конце 1970-х стало понятно, что Глазго не располагает необходимыми техническими средствами для обслуживания этих зданий. При пожаре на 23-м этаже погиб ребенок.

Со временем жители стали покидать квартиры в высотках, а им на смену сюда пришли иммигранты и те, кто ждал рассмотрения заявки на получения статуса беженца. На протяжении последних лет микрорайон понемногу сносили.

Местные власти планируют, что за следующие два года территорию очистят от оставшегося после взрыва мусора, тогда начнется комплексная модернизация района.