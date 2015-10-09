В Мариуполе экологи подарили пограничникам катер

Решение о передаче катера "морским котикам" было принято после трагедии в июне, когда в результате взрыва на катере погибли 2 человека, а само судно было затоплено, сообщает 0629.com.ua.

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Как рассказал первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, мощности подаренного катера достаточно, чтобы в нужный момент догнать нарушителя.

К тому же сам катер очень мало использовался и является практически новым. Таким образом морские пограничники получили 6-й катер такого типа.

"Я хочу, чтобы этот военный катер стал тем щитом, который не пустит российского агрессора на нашу территорию", - сказал начальник ВГА Донецкой области Павел Жебривский, который присутствовал при передаче катера.

Именно он вместе с городским головой первыми опробовали этот катер в действии, выйдя на нем в море.

К слову, сегодня на катере был поднят флаг пограничной службы, после чего его освятил отец Уар.