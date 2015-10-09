Под Одессой снова горели днестровские плавни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 8 октября в 6:50 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 47 км трассы Одесса - Рени в Днестровском лимане возникло возгорание камыша.

По прибытию на место происшествия пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит камыш на расстоянии 800 м от автодороги и пламя частично перекинулось на плавни в Нижнеднестровском национальном парке.

В общей сложности, огонь охватил 35 га площади. В настоящее время возгорание ликвидировано.

На тушение пожара привлекалось пожарно-спасательное подразделение Белгород-Днестровского горрайонного отдела, 5 человек личного состава и 12 работников Нижнеднестровского национального природного парка. Причина возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.

Ранее, 7 октября в Нижнеднестровском природном национальном парке в Днестровском лимане на расстоянии 2 км от берега горел камыш на площади 3 га. 8 октября в 5:45 пожар произошло самозатухание.

Спасатели не предприняли попытки ликвидировать пожар из-за отсутствия путей подъезда к месту происшествия. О причинах пожара не сообщалось.

Как сообщал УНИАН, в апреле нынешнего года в плавных Днестра также произошел пожар. Тогда сообщалось, что огонь охватил 13 гектаров.