В NASA заявили об увеличении озоновой дыры над Антарктикой в этом году

Как свидетельствуют данные NASA и Национального управления по исследованию океанов и атмосферы, низкая скорость формирования, тем не менее, не помешала площади озоновой дыры над Антарктикой стать гораздо больше, чем в предыдущие годы, передает ZN.UA.

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Не смотря на то, что площадь дыры в этом году является весьма значительной, специалисты считают, что она полностью соответствует истощению химии озона и более холодным, чем средние показатели за 2015 год, стратосферным погодным явлениям, которые способствуют истощению озонового слоя.

Антарктическая озоновая дыра расширяется каждый год во время весны на Южном полюсе.