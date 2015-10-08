В NASA заявили об увеличении озоновой дыры над Антарктикой в этом году
15:44, 08 октября 2015Экология
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Площадь озоновой дыры над Антарктикой обычно достигает своего максимума в середине сентября – начале октября. В этом же году она расширялась более медленно.
Антарктическая озоновая дыра расширяется каждый год / NASA
Как свидетельствуют данные NASA и Национального управления по исследованию океанов и атмосферы, низкая скорость формирования, тем не менее, не помешала площади озоновой дыры над Антарктикой стать гораздо больше, чем в предыдущие годы, передает ZN.UA.
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Не смотря на то, что площадь дыры в этом году является весьма значительной, специалисты считают, что она полностью соответствует истощению химии озона и более холодным, чем средние показатели за 2015 год, стратосферным погодным явлениям, которые способствуют истощению озонового слоя.
Антарктическая озоновая дыра расширяется каждый год во время весны на Южном полюсе.
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