В Черниговской области злоумышленники нарубили дубового леса на 200 тысяч гривен

В Черниговской области 7 октября милиция остановила незаконную порубку дубового леса. Об этом сообщили в секторе общественных связей УМВД в области.

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Согласно сообщению, в дубовой роще вблизи с. Стасы Черниговского района работники управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД в области задержали 37-летнего жителя Чернигова, который вместе с несколькими мужчинами осуществлял незаконную вырубку леса. Соучастники преступления сумели избежать задержания, поэтому их личности сейчас устанавливаются.

Во время осмотра места происшествия работники милиции обнаружили автомобиль ЗИЛ-130, груженный древесиной дуба, в количестве около 20 кубических метров. Сумма ущерба, нанесенного действиями злоумышленников, оценивается ориентировочно в 200 тыс грн. Автомобиль с грузом задержан и перевезен на штрафплощадку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.