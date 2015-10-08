Власти Индонезии попросили у России помощи в борьбе с пожарами

Как говорится в заявлении президента страны Джоко Видодо, Джакарта обратилась за помощью к Сингапуру, России, Малайзии и Японии.

По словам президента, Индонезия рассчитывает получить у России и Сингапура крупные пожарные самолеты, которые способны взять на борт 12-15 тонн воды, а сейчас для тушения используются лайнеры, перевозящие лишь по 2-3 тонны, сообщает Русская служба ВВС.

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Пожары в Индонезии возникают каждый год из-за подсечно-огневой вырубки деревьев, распространенной на островах Суматра и Борнео. Однако в этом году масштаб пожаров увеличился из-за нетипично сухой погоды.

Смог от пожаров распространяется не только на Индонезию, но также на часть территории Малайзии, Сингапура и Таиланда. Во многих городах закрываются школы, жителям рекомендовано ограничить физическую активность.

Незаконная практика подсечно-огневой вырубки до сих пор используется в Индонезии при организации плантаций для производства бумаги и пальмового масла и вызывает недовольство соседних стран.