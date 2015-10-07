Минувшей ночью в городских лесах Киева ликвидировано три пожара

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, так, в Дарницком лесо-парковом хозяйстве пожар возник ночью в двух местах, общей площадью 3,16 га. А на территории лесо-паркового хозяйства «Конча-Заспа» возникло возгорание площадью 0,04 га.

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По состоянию на 8:00 7 октября пожары полностью локализованы и ликвидированы. Вероятной причиной возгорания, по мнению специалистов, является поджог.

Соответствующие документы направлены в отделы УМВД Украины.

В мэрии напомнили, что это не первый случай умышленного поджога леса. 3 сентября произошел умышленный поджог в Дарницком лесо-парковом хозяйстве (ЛПХ).

Сейчас на месте ликвидации дежурят пожарные машины с бригадами. Кроме того, на территории ЛПХ усилены меры по пожарной безопасности: увеличено количество групп патрулирования, продолжается создание минерализованных полос и установка шлагбаумов.

В КГГА отмечают, что согласно действующему законодательству Украины, виновные в нарушении требований пожарной безопасности в лесах или за вред, причиненный лесу, несут ответственность как административную, так и уголовную.

«В случае возникновения пожара обязательно надо выходить из зоны пожара против ветра и позвонить по телефонам: 101 или (044) 272-40-18», - говорится в сообщении.