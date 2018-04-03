Пластик во вред и на пользу

Тотальная «увлеченность» людей пластиковыми изделиями объясняется довольно просто – они прочны, обладают низкой тепловой и электрической проводимостью, не портятся от влажности и, что наиболее актуально в условиях экономического кризиса, не дорого стоят. Но, несмотря на все плюсы пластиковых изделий, нужно быть осторожными в их использовании. Ведь все виды пластмасса вредны для человека и окружающей среды.

В Украине ежегодно образуется около 13 млн тонн бытовых отходов, которые вывозятся на мусорные полигоны и хранятся под открытым небом десятилетиями. Значительная часть - около 40% всех отходов – пластиковые упаковки, бутылки, целлофановые пакеты и так далее. В то же время, о переработке такого вида мусора речь практически не идет.

«В 2013 году переработано и утилизировано около 3,65% бытовых отходов, из них 1,15% сожжено и только 2,5% - попало на заготовительные пункты вторичного сырья и мусороперерабатывающие предприятия», - отмечает представитель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

В свою очередь, сопредседатель Ассоциации зеленых Украины, эколог Ярослав Задесенец рассказывает, что основная проблема с пластиком в том, что государство практически не имеет возможности его сортировать и отправлять на переработку. «На сегодняшний день Украина практически не имеет возможности перерабатывать эти отходы. К огромному сожалению, предприятий по переработке пластиковых изделий на государственном уровне практически не существует. То ли это законодательная база, то ли привычная закостенелость чиновников, но, на сегодняшний момент, мы не можем говорить о серьезном и планомерном развитии этой весьма перспективной отрасли», - отмечает он.

Тем временем, от не переработанных пластиковых «убийц» страдают все живые организмы. «При разложении полиэтиленовых пакетов выделяются такие ядовитые вещества, как стирол, формальдегид, диоксин, бисфенол А и другие. Многие полигоны в Украине не оборудованы системами сбора фильтрата, который образуется в результате прохождения атмосферных осадков сквозь толщу полигона. В таких случаях токсичные продукты разложения пластика просачиваются в почву и грунтовые воды. Пластиковые пакеты являются причиной гибели морских млекопитающих и птиц, которые ошибочно считают их едой», - рассказывает Тимочко.

Ядовитые товары в пластике

Помимо опасного пластикового мусора, мало кто задумывается о пользе товаров, упакованных в пластмассы. По словам экологов, такие продукты не менее вредны, чем сам пластик. Например, весьма популярные среди украинцев бутылки для напитков, изготавливают из поливинилхлорида, он же - прозрачный пластмасс. По словам Татьяны Тимочко, такая тара выделяют винилхлорид уже через неделю после того, как в них залили жидкость, а через месяц в минеральной воде скапливается несколько миллиграммов яда. «Товары из поливинилхлорида способны выделять ядовитое вещество винилхлорид. Она особенно опасна, когда попадает в кислую среду. В частности, вызывает мутации в клетках человека. Воспаление слизистой оболочки ротовой полости может привести к лейкоплакии - необратимым изменениям слизистой во рту. ПВХ содержит еще один опасный ингредиент - пластификатор. Чаще всего используют фтолаты, которые нарушает репродуктивную функцию организма», - отмечает глава Всеукраинской экологической лиги.

В свою очередь, Задесенец обращает внимание, что ежедневное употребление напитков из пластиковых бутылок способствует увеличению в организме человека бисфенола-А, который якобы может способствовать появлению проблем со здоровьем у детей и даже может спровоцировать развитие рака груди у женщин и рака простаты у мужчин. «Вещества, содержащиеся в пластике могут навредить сердечно-сосудистой системе и спровоцировать диабет», - добавляет он.

В этой связи, эксперты сходятся во мнении, что если человек и принимает решение использовать пластиковую тару, то необходимо делать это одноразово. «Одноразовая посуда может использоваться только один раз, потому что со временем она может насыщать организм человека такими соединениями как кадмий, свинец, формальдегид. При регулярном попадании в организм они приводят к ухудшению или потере зрения, вызывают дисфункцию печени и ее цирроз», - подчеркивает Татьяна Тимочко.

В то же время, Задесенец уверен, что уберечь организм от вредных веществ поможет стеклянная тара, в которой степень концентрации сторонних примесей гораздо ниже, чем в пластиковой.

Найти полезное применение

Пока экологи пытаются объяснить опасность пластика, а государство медлит с готовностью его перерабатывать, некоторые украинцы находят ему полезное применение. Например, совсем недавно в Украине стартовала программа, которая стимулирует людей сдавать пластиковые крышечки. В такой способ активисты собирают деньги на протезирование пострадавшим бойцам АТО. «Мы собираем крышечки по европейской аналогии - там собирают крышечки, а вырученные средства используют для покупки инвалидных колясок. Тоже самое делаем и мы: собираем крышечки, сдаем их переработчикам, а вырученные средства будут перечисляться на протезирование бойцам», - рассказывает учредитель благотворительного фонда «Овес» Татьяна Руденко.

По ее словам, возможно, из переработанного пластика могут изготавливаться и какие-то детали для суставов протеза, но, на сегодняшний день, волонтеры ставят перед собой задачу лишь собрать необходимые средства «и направить их на нужное дело».

В свою очередь, менеджер проекта «Добро жменями» Наталия Тарасова заверяет, что в такой способ появляется возможность решить сразу две проблемы – разбирать груды накопившего пластикового мусора и заодно помогать в реабилитации бойцам АТО. «Для людей, которые и так уже оплатили этот пластик, покупая его в магазинах, не сложно не выбрасывать его и не загрязнять экологию. Ведь можно решить две задачи - начать наконец-то немножко разбирать накопившийся мусор и сдавать его в переработку, вторая цель - собирать то, что фактически лежит у нас под ногами, и направить его на благое дело», - отмечает она.

Пользы не много, но меньше вреда

Любопытно, что в более развитых странах, где раздельный сбор мусора и его переработка уже вошли в привычку, также находят интересное применение пластмассе, отказаться от использования которой не представляется возможным. Например, в Сингапуре из отработанного пластика начали возводить дома. Жилье отличается низкой ценой и требует минимальных расходов на эксплуатацию. Панели для таких домов производит сингапурская компания Nevhouse. Ею налажен сбор использованного пластика на улицах Индонезии и Сингапура и отправка его для дальнейшей переработки.

Дома из пластика, в первую очередь, предназначены для малообеспеченных семей из развивающихся стран, людей без средств существования, а также пострадавшим в зонах стихийных бедствий и потерявшим жилье в результате цунами, ураганов, землетрясений и прочих природных катастроф. Любопытно, что такой дом собирается за три дня и не требует специальных инструментов для сборки. К тому же, создатели гарантируют высокую устойчивость таких жилищ к воздействию огня и сейсмической активности. Впрочем, насколько вредно жить в таком жилье – не сообщается.

В свою очередь, голландская компания VolkerWessels работает над проектом пластикового дорожного покрытия, которое, по мнению разработчиков идеи, произведет революцию не только в дорожном строительстве, но и в экологии. Собственно, концепция состоит в том, чтобы строить дороги из пластиковых отходов. При этом основное количество сырья предполагается извлекать из океанов, где такой мусор уже образовал гигантские острова.

В отличие от традиционного подхода к дороге, как к многослойному «пирогу» из насыпных или накатываемых покрытий, планируется, что пластиковое шоссе будет, вероятнее всего, отдаленным аналогом «бетонки»: его будут очень быстро собирать на месте из блоков, произведенных в строго контролируемых условиях завода. При этом отдельные панели будут не сплошными, а полыми, а в полостях разместятся кабели, трубопроводы, коллекторы и прочие элементы инфраструктуры.

Уже скоро создатели планируют проложить пластиковую дорогу в голландском городе Роттердаме. Ученым предстоит проверить прочность материала, стойкость к химическим веществам и ультрафиолету, безопасность в дождь, снег и гололед и так далее.

Елена Пащенко