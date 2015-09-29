В Тихом океане нашли первую в мире светящуюся в темноте рептилию (видео)

Об открытии сообщает National Geographic.

Этот вид был известен науке ранее, однако биологи не знали о редком свойстве бисс. Животное обладает именно биофлюоресценцией (способностью организма поглощать свет и отражать его на другой длине волны), которая отличается от биолюминисценции — умения светиться с помощью химических реакций на поверхности кожи (или особых бактерий), сообщает Lenta.ru.

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Биофлюоресцентными являются некоторые костные рыбы, акулы, скаты иротоногие.