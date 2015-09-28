Кэмерон: Британия направит почти 9 миллиардов долларов на решение экологических проблем

Об этом говорится в распространенном 27 сентября заявлении премьера страны Дэвида Кэмерона, передает ТАСС.

Сообщается, что указанные средства рассчитаны на пять лет и будут выделяться вплоть до марта 2021 года. Таким образом за этот срок Великобритания увеличит объем правительственных отчислений на борьбу с проблемами экологии и климата примерно в два раза.

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"В ближайшие пять лет мы увеличим объем средств на указанные цели, что поможет людям во всем мире более эффективно противостоять засухам и наводнениям", - говорится в распространенном канцелярией премьера сообщении. Помимо этого, Кэмерон пообещал использовать выделенную сумму для поиска "менее вредных для экологии" и более надежных источников энергии.

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"(Возобновляемая) энергия не просто зажигает лампочки, - продолжил политик. - Она также позволяет сохранить человеческое здоровье, стимулирует развитие науки, способствует экономическому росту и создает рабочие места".

Кроме того, Кэмерон также пообещал, что в дополнение к выделенным государственным средствам постарается убедить бизнес страны предоставить аналогичную сумму на борьбу с экологическими проблемами.

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