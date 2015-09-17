Ребекка Хармс назвала внесение в санкционный список журналистов фундаментальной ошибкой

Согласно президентского указа, лица, перечисленные на сайте президента, угрожают национальным интересам и содействуют террористической деятельности. Комментируя эту ситуацию Ребекка Хармс, сопредседатель Зеленых / Европейского свободного альянса в Европейском парламенте, полагает:

"Решение президента отказать в разрешении на въезд в Украину иностранным журналистам, и как следствие - препятствование освещению новостей из и в пределах Украины – не правильное. Свобода слова является неотъемлемым условием демократии. Президент Порошенко совершил фундаментальную ошибку. Это решение должно быть отменено немедленно. Также власть в Украине должна признать, что критика и инакомыслие являются неотъемлемой частью каждой демократической культуры ".

Хармс часто приезжает в Украине и интенсивно следит за процессом политической трансформации, отношениями с Россией и Европейским Союзом. На прошлой неделе она приняла участие в международной стратегической конференции в Киеве.