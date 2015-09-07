На Львовщине пройдут международные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, организация учений проводится совместно с Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы

В них примут участие более 1100 участников из 30 стран-членов и стран-партнеров НАТО.

«Команды из 6 стран-членов 8 стран-партнеров НАТО примут участие в учениях, а также 9 стран направят своих офицеров для работы в Штабе учений. Также ожидается около 60 наблюдателей высокого уровня из 21 страны мира», - отметили в ГСЧС.

По сценарию учений будет имитирован обвал серной шахты, вызванный взрывом газовоздушной смеси. Взрыв будет генерировать сильные локализованные сейсмические волны, что приведет к большому количеству жертв и значительным повреждениям инфраструктуры, в том числе к химическим разливам и инциденту с радиационными веществами.

Читайте такжеЭтим летом количество пожаров на торфяниках в 8 раз превысило прошлогодние показатели

«Учения "Украина-2015" позволят странам-членам и странам-партнерам НАТО на практике отработать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера и будут способствовать повышению слаженности действий спасательных команд в условиях чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении.

В ходе учений страны-члены и страны-партнеры НАТО будут практиковать процедуры и возможности для того, чтобы улучшить способность страны реагировать на катастрофу. Учения также будут способствовать укреплению государственного потенциала страны для эффективной координации мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Начиная с 2000 года, это уже 15-е полевые учения, проводимые Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы, добавили в ведомстве.