На Львовщине пройдут международные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
С 21 по 25 сентября во Львовской области пройдут совместные международные полевые учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера "Украина-2015".
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, организация учений проводится совместно с Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы
В них примут участие более 1100 участников из 30 стран-членов и стран-партнеров НАТО.
«Команды из 6 стран-членов 8 стран-партнеров НАТО примут участие в учениях, а также 9 стран направят своих офицеров для работы в Штабе учений. Также ожидается около 60 наблюдателей высокого уровня из 21 страны мира», - отметили в ГСЧС.
По сценарию учений будет имитирован обвал серной шахты, вызванный взрывом газовоздушной смеси. Взрыв будет генерировать сильные локализованные сейсмические волны, что приведет к большому количеству жертв и значительным повреждениям инфраструктуры, в том числе к химическим разливам и инциденту с радиационными веществами.
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«Учения "Украина-2015" позволят странам-членам и странам-партнерам НАТО на практике отработать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера и будут способствовать повышению слаженности действий спасательных команд в условиях чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении.
В ходе учений страны-члены и страны-партнеры НАТО будут практиковать процедуры и возможности для того, чтобы улучшить способность страны реагировать на катастрофу. Учения также будут способствовать укреплению государственного потенциала страны для эффективной координации мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Начиная с 2000 года, это уже 15-е полевые учения, проводимые Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы, добавили в ведомстве.