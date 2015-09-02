На Киевщине вторые сутки с помощью авиации тушат пожар хвойного леса
09:45, 02 сентября 2015Экология
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В Киевской области вторые сутки тушат лесной пожар между селами Коблица и Большой Лес.
Фотоиллюстрация / Пресс-служба МВД
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, "по состоянию на 7 час. 2 сентября ликвидация пожара продолжается".
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На месте работают два вертолета Ми-8 с водосливным устройством, которые осуществляют сливы воды. Ситуация контролируемая, заверяют в ГСЧС.
Как сообщалось, 31 августа в 16.30 между селами Коблица и Большой Лес Бородянского района на территории "Иванковского агролеса" и "Клавдиевського лесхоза" возник пожар хвойного леса на площади около 24 га.
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