На Киевщине не утихают лесные пожары: продолжает гореть 19 гектаров хвойного леса

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 16.30 31 августа между селами Коблица и Большой Лес Бородянского района на территории ”Иванковского агролеса” и ”Клавдиевского лесхоза” возник пожар хвойного леса на площади около 19 га. Местами пожар перерос в верховой.

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В 19.00 благодаря принятым мерам верховой пожар погашен и остановлено распространение огня по фронту.

Всего к тушению пожара привлечено 25 ед. техники и 90 человек, из них от ГСЧС 20 чел. личного состава, 8 ед. техники, в том числе три пожарных самолета АН-32П и вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

По состоянию на 7.00 1 сентября ликвидация пожара продолжается.

На месте происшествия работает оперативный штаб и мобильная оперативная группа во главе с первым заместителем начальника ГУ ГСЧС в Киевской области.