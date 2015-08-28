На Киевщине 125 спасателей тушат более 26 гектаров горящих торфяников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, по данным ГСЧС, по состоянию на сегодняшний день продолжается ликвидация торфяных пожаров в Бородянском районе: вблизи пгт Бабинцы на общей площади 16 га; в Иванковском районе вблизи села Феневичи на площади 0,9 га, вблизи села Сосновка на площади 3,8 га; в Вышгородском районе близ села Гута Катюжанская на площади 0,1 га, вблизи села Демидов на площади 0,2 га; в Ирпенской зоне в пойме реки Ирпень вблизи пгт Гостомель на площади 2 га, вблизи Бучи на площади 1,3 га.

В Киево-Святошинском районе горит вблизи села Горенка торф на площади 1,7 га; в Барышевском районе вблизи села Борщев - на площади 0,1 га и в Макаровском районе возле села Гавронщина - на площади 0,3 га.

Сейчас для ликвидации возгорания залежей торфа привлечено 125 человек личного состава, 35 единиц пожарно-спасательной техники, говорится в сообщении.