Ботанический заказник "Холмовецкая гора" на Закарпатье объявили объектом природно-заповедного фонда

20:40, 27 августа 2015
Экология
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На Закарпатье ботанический заказник «Холмовецкая гора» площадью более 95 гектаров стал объектом природно-заповедного фонда местного значения.

zakarpattya.net.ua

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты Закарпатского областного совета приняли соответствующее решение «Об объявлении объекта природно-заповедного фонда».

Так, депутаты поддержали проект решения объявить объектом природно-заповедного фонда местного значения ботанический заказник «Холмовецкая гора» на территории лесного фонда государственного предприятия «Виноградовское лесное хозяйство».

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Заказник объявлен на площади 95,4 га без изъятия площади от землепользователя.

Депутаты своим решением также поручили Департаменту экологии и природных ресурсов областной государственной администрации внести изменения в Перечень территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного и местного значения, расположенных на территории Закарпатской области.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатского областного совета, на территории ботанического заказника «Холмовецкая гора» находится едва ли не единственный природный локалитет Дуба бургундского из числа уникальных для Украины лесов.

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