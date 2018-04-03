Не остаться без кислорода

Согласно действующему законодательству Украины, норма озеленения в главном мегаполисе страны - Киеве - ориентировочно составляет 27 квадратных метров на одного жителя. А в городских лесах эта цифра достигает 110 квадратных метров. Впрочем, учитывая количество загрязняющих веществ в воздухе (только официально в городе зарегистрировано более миллиона автомобилей, выбрасывающих в атмосферу несметное количество выхлопных газов), этого мало. Кроме того, Киев, как столица, наверное, больше всех украинских городов испытывает проблему перенасыщения людьми.

Также не способствует чистоте воздуха плотная застройка территорий, которые, потенциально, могли бы отводиться под зеленые насаждения.

«Общее ухудшение экологических условий – это следствие бездумной, варварской уплотнительной застройки. Если бы прекратилась эта застроечная вакханалия, то можно было бы постепенно решить вопросы, в том числе, и с загрязненностью воздуха», - считает лидер гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский.

Он обращает внимание, что возле массы новостроек, новых крупных торговых центров или вокруг площадей нет ни одного дерева.

С таким мнением соглашаются и активисты в Ивано-Франковске, где в апреле текущего года появилась информация о генеральном плане города, предусматривающем застройку вещевого рынка «Мальва». Возмущение общественности вызвала не столько попытка отдать участок под частную застройку, сколько то, что местные власти никак не отреагировали на инициативу граждан открыть на этом месте мемориальный парк «Борцам за волю Украины».

По словам главы ОО «Комитет предпринимателей Ивано-Франковска» Игоря Матлюха, на сегодняшний день на территории рынка по-тихому начали закладывать какие-то фундаменты «без разрешений и проекта». И это наталкивает местных жителей на мысль, что «городом управляет не общество и не местная власть, а те, кто имеют деньги, и кому плевать на озеленение и общественное мнение». В то же время, гражданские активисты уверены, что соблюдение экологических требований при застройке города - должно стать гарантом экобезопасности жителей Ивано-Франковска.

Недостатки системы

К слову, если сравнить показатели норм озеленения в столице с другими городами, то цифра в 27 м2 зеленых насаждений на одного жителя выглядит еще довольно большой. Так, на одного одессита приходится лишь лишь 8,1 м2 зеленых насаждений, в Ивано-Франковске и того меньше – 5,5 м2, а Симферополь вовсе пасет задних – 5,1 м2 зелени на человека. Но, в целом, все крупные украинские города, так или иначе, нуждаются в дополнительном озеленении и, что немаловажно, в сохранении существующих парковых зон.

К примеру, в Одессе, по словам главы ОО «Общество и Экология» Игоря Любарского, в исторической части города, около 25% аварийных деревьев. «Насаждения здесь требуют немедленного формирования кроны, обрезки сухих, больных и поврежденных ветвей. Большая часть из них является опасной для зданий, автотранспорта, электросетей», - отмечает он.

При этом, эксперт обращает внимание, что Одесса находится в зоне засушливой степи и, из-за небрежного отношения, растения просто не могут выполнять с свои оздоравливающие функции.

В целом, по мнению эколога, следует выделить три основных недостатка существующей системы зеленых насаждений в крупных городах: недостаточное количество насаждений общего пользования, необходимость срочной «реконструкции» имеющихся зеленых зон, недостаточное количество санитарно-защитных насаждений.

К сожалению, решение этих проблем вряд ли станет первоочередным для любой местной власти. К примеру, столичные чиновники пока только обратились в Верховную Раду с требованием повысить штрафные санкции за незаконный снос и вырубку деревьев в городе, поскольку нынешний штраф в 300 гривен не останавливает вандалов.

Сделай сам

В этой связи, по словам сопредседателя Ассоциации зеленых Украины, эколога Ярослава Задесенца, начать заботиться об общеукраинских проблемах озеленения необходимо самим гражданам и гражданским активистам, на локальном уровне: «Зеленые насаждения - это живой организм, который требует постоянной заботы и ухода. И если на уборку и расчистку от старых деревьев и насаждений местной власти еще хватает средств, то на высадку новых растений – уже нет. К тому же, сегодня в Украине не существует государственной программы по озеленению. В то же время, города и пригородные территории продолжают активно застраивать городскими массивами, застройщики не очень беспокоятся вопросами озеленения прилегающих территорий. И в этом вопросе также очень важна помощь всех Зеленых страны, а также активистов-экологов и просто неравнодушных граждан, местного населения».

Собственно, граждане стараются не оставаться в стороне от проблемы уменьшения зеленых насаждений. Так, киевлянин Кирилл Виноградов инициировал проект Yourtree, идея которого состоит в создании сайта и мобильного приложения, которые позволили бы любому жителю города сфотографировать и разместить на интерактивной карте места, где должны бы быть высажены деревья, а другим гражданам – киевлянам или меценатам – это позволило бы профинансировать высадку в этих местах (с разрешения городских властей, конечно). «Даже туристы, посещающие Киев, смогли бы, вместо одинаковых сувениров на память о путешествии, оставить здесь собственное дерево. И оно наверняка было бы большим поводом для возвращения, чем просто монетка, брошенная в фонтан», - считают активисты.

Кирилл Виноградов с единомышленниками считают, что разработку и тестирование веб-приложения и мобильного приложения, согласование с властями порядка высадки деревьев, а также поиск аутсорсинговых компаний для этого удастся выполнить до весны 2016 года. После этого проект может быть запущен.

Полезный опыт

Кроме того, экологи считают, что Украине, особенно, городам с плотной застройкой, следует обратить внимание на опыт других стран, которые давно используют для высадки зеленых насаждений крыши домов. Существует два вида озеленения городских крыш: интенсивное (сад на крыше) и экстенсивное, при котором крыши покрываются относительно тонким слоем почвы и высаживается низкорослая растительность, не требующая специального ухода. Такие крыши не только практически автономны, но и крайне незатратны в эксплуатации.

Лидером по количеству зеленых крыш являются скандинавские страны, где такой вид озеленения существует уже несколько веков. В Норвегии даже есть Ассоциация зеленых крыш, которая ежегодно проводит конкурсы на лучший проект зеленой крыши. Но интерес к такому виду озеленения городов постепенно растет как в Европе, так и в США.

Что касается азиатских стран, локомотивом в озеленении можно назвать Сингапур.

Ли Куан Ю, один из создателей сингапурского «экономического чуда», на которого так любят ссылаться украинские политические деятели, в своей книге «Сингапурская история», в частности, описал, как необходимо действовать, чтобы добиться стандартов благоустройства, принятых в государствах «первого мира» и превратить грязный город в город-сад.

К примеру, начиная с 1971 года, в Сингапуре все члены парламента, все общественные центры и их лидеры принимают участие в «Дне высадки деревьев». «Мы высадили миллионы деревьев, пальм и кустов. Озеленение подняло мораль людей и позволило им гордиться городом, в котором они жили», - описывал ситуацию Куан Ю.

Кроме того, тех, кто продолжал ходить по газонам, портить клумбы и красть саженцы, а также парковаться в зеленых зонах, начали штрафовать. «А, чтобы победить равнодушие людей к озеленению, мы приучали заботиться о растениях и ухаживать за садами детей в школах. А они передавали свой опыт родителям», - написал создатель сингапурского «экономического чуда».

В своей книге он также отметил, что озеленение города стало одним из самых рентабельных начатых им проектов: «Ни один другой проект не принес региону большей пользы. Наши соседи пытались превзойти друг друга в озеленении и украшении своих городов. Конкуренция в озеленении приносила пользу каждому, - это хорошо сказывалось на нравственности населения, развитии туризма, привлечении инвестиций».

По мнению эколога Ярослава Задесенца, вопрос важности экологически выгодных для Украины преобразований будет получать достаточно внимания только в том случае, если экосознание украинцев, в том числе, сидящих в высоких кабинетах, достигнет должного уровня. «Мы находимся на правильном пути, - считает он. – По данным последних исследований, большинство украинцев четко понимают актуальность экологических проблем страны и считают необходимым участвовать в решении важных вопросов охраны окружающей среды».

Татьяна Стежар, Марьяна Болобан