В Сумах 5 сентября пройдет первая специализированная выставка-ярмарка "Жизнь в стиле Эко – Сумщина 2015"

Как сообщили УНИАН в Департаменте агропромышленного развития облгосадминистрации, главная цель мероприятия – демонстрация достижений в производстве органической продукции, сохранения окружающей среды, природных ресурсов, создание прозрачной и конкурентной среды для региональных товаропроизводителей, продвижения их продукции на рыке Украины.

Согласно сообщению, программой выставки предусмотрен обзор 13-ти тематических экспозиций: «ORGANICFOOD&PRODUCTS» (органические и биопродукты, напитки), «ЕСО CHILD& PRODUCTS (продукты для детского питания), «ЕСО VET&LAB» (экосредства для профилактики и лечения болезней животных), «ЕСО FARMER» (экофермерство, органическое земледелие, органические и минеральные удобрения, средства защиты растений), «ЕСО MEDICAL&LAB» (экопрепараты для здоровья человека), «ЕСО DRESS» (экоодежда и обувь), «ЕСО BEAUTY» (органическая парфюмерия и косметика), «ЕСО CLEAN HOUSY» (органические товары для дома), «ЕСО CHILDHOOD» (органические товары для детей), «GREEN OFFICE» (екоофіс), «ECO HOUSE» (екожитло), «ЕСО LIFESTYLE» (екомеблі и аксессуары), «ECO TOURISM&GREEN TOURISM» (экотуризм).

Во время мероприятия запланирован ряд презентаций, «круглых столов», а также концертная программа мастеров художественной самодеятельности, развлечения для детей.

Официальное открытие выставки-ярмарки запланировано на 11.00 5 сентября напротив главного корпуса СНАУ.