Начальником Госэкоинспекции в Луганской области назначен Анатолий Гацко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, сегодня заместитель председателя Луганской ОВЦА Александр Голуб встретился с начальником Госэкоинспекции в Луганской области Гацко.

Новый руководитель экологической инспекции уже занимал эту должность, но с началом боевых действий на Донбассе пошел воевать в батальон «Айдар». В настоящее время он демобилизовался и восстановился в должности.

«Уже есть поручение руководителя области рассмотреть вопрос по лесному хозяйству, подтоплениям и очистным сооружениям. Теперь мы будем вместе с вами решать их», - сказал Голуб.

«В экологической инспекции недоукомплектуванность штата составляет 50 единиц. Я уже успел провести конкурс, и 21 человек после прохождения спецпроверок станут инспекторами. Среди них трое участвовали в проведении АТО и двое волонтеров», - отметил Гацко.