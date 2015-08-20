Егеря до конца года должны истребить диких кабанов в 12 областях Украины

Егерская служба обязана в 12 областях, которые граничат с Россией и Беларусью, провести полную депопуляцию диких кабанов в связи тем, что эти животные являются переносчиками вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства и охоты Государственного агентства лесных ресурсов Украины Иван Шеремет.

«В 12 областях обязали пользователей охотничьих угодий провести полную депопуляцию дикого кабана… Конкретная дата есть – 31 декабря 2015 года», - сказал он, отметив, что речь идет о 12 приграничных областях - от Одесской и до Волынской.

«Инициатива такая, чтобы этим занималась исключительно егерская служба», - добавил он.

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Шеремет объяснил, что охотники могут «поддаться искушению» принести мясо убитого кабана домой. Учитывая то, что эти животные потенциально заражены АЧС, такое поведение охотников будет способствовать распространению вируса. Именно поэтому к депопуляции следует привлекать только специалистов егерской службы.

Чиновник сообщил, что в результате депопуляции будет уничтожено около 34,5 тыс. животных. Туши всех диких кабанов из указанных 12 областей будут сжигаться, в остальных областях разрешена реализация мяса только после анализа на АЧС.

Как сообщал УНИАН, по данным Госветфитослужбы, всего с 2012 года в Украине зарегистрировано уже 36 случаев АЧС, из которых 16 – в дикой фауне. Большинство случаев (21) было зафиксировано в Черниговской области, по 4 – в Киевской и Луганской, 3 – в Сумской и по одному в Запорожской, Житомирской, Ривненской и Полтавской областях. С начала года зафиксировано 19 случаев АЧС, из которых 4 – в дикой фауне.