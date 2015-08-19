Die Presse: Не бывает нефти без последствий

Об этом сообщает Якоб Цирм в своей статье «Не бывает нефти без последствий», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

В четверг будет ровно пять лет и четыре месяца, с тех пор, как произошел взрыв в Мексиканском заливе. Взрыв, который стоил жизни одиннадцати людям и стал причиной одной из величайших экологических катастроф в истории. Тогда взорвался именно пузырь газа в скважине нефтяной платформы Deepwater Horizon, 1500 метров ниже уровня моря. Почти три месяца ежедневно из скважины выливались примерно десять миллионов литров нефти, прежде чем ее снова смогли закрыть. Тем временем на поверхности сформировалось нефтяное пятно размером примерно с Верхнюю Австрию.

Экологические последствия были огромными. Сотни километров береговой линии были покрыты черной грязью. Тысячи птиц, рыб и морских млекопитающих мучительно гибли. Даже местное население, которое живет за счет рыбалки и туризма, массово пострадало. Тем не менее, как бы цинично это ни звучало, в произошедшем было и хорошее: Авария случилась в субтропиках, теплом и влажном регионе, где достаточно бактериальной активности, так что нефть можно добыть относительно быстро.

Совсем иначе обстоит ситуация, когда такая беда случается в Арктическом регионе. Там, масляный шлам остается законсервированным, как в холодильнике, на многие годы, и может гораздо дольше неблагоприятно воздействовать на экосистему. Мир увидел это 26 лет назад, когда танкер Exxon Valdez получил пробоину у берегов Аляски. На природу региона это влияло в течение многих лет. Несмотря на количество нефти, которое тогда просочилось, оно соответствовало «всего» десяти дням Deepwater Horizon. Поэтому, есть веские причины согласиться с теми, кто требует полного запрета бурения в Арктике.

Тем не менее, есть убедительные причины в пользу разведки до сих пор неиспользованных богатств Арктики. Примерно 13 процентов мировой нефти и 30 процентов мировых запасов газа находятся подо льдом северной полярной шапки. За исключением России, под соседствующими странами подразумеваются западные демократии. Таким образом, добыча в этом регионе не только обеспечит надежность поставок нефти и газа – и это срочно необходимо, поскольку возобновляемые источники энергии технологически пока не являются всеобъемлющей альтернативой. Это могло бы также стать новым предложением на рынке, где долгое время доминируют поставщики из ближневосточного региона.

Поскольку наводнение этого же рынка – по причинам, касающимся сохранения природы, очень спорной – нефтью из американского сланца оказало такое давление на нефтяной картель ОПЕК, в котором доминирует Саудовская Аравия, что из страха потерять свою долю на рынке он не стал поднимать снизившуюся цену на нефть сокращением объемов добычи. Это позволяет экономить на заправке не только отечественным водителям. Это также предусматривает существенное снижение доходов нефтедолларов на Ближнем Востоке. Страны ОПЕК в этом году потеряют более 300 млрд долларов дохода.

По двум причинам эта потеря доходов для стран Ближнего Востока является хорошей новостью. Во-первых, она укрепляет западные экономики, а во-вторых, лишает исламистский терроризм его главного финансового источника. Потому что это уже давно не секрет, что богатые шейхи Саудовской Аравии, Катара и Кувейта своими избыточными миллионами финансируют исламистские тенденции во всем мире. Они включают в себя «туры» салафистских проповедников в Европе, а также поставки оружия террористам Исламского Государства. Факт, на который Запад до сих пор вынужденно закрывал глаза.

Но с тех пор, как разозленный таким образом дух в Сирии окончательно вырвался из бутылки, и стал причиной бегства десятков тысяч людей в направлении Европы, этот факт больше нельзя игнорировать. Необходимо увеличить давление на тех, кто финансирует терроризм, чтобы они закончили двойную игру – и политически, и экономически. Даже если цена этого – повышенный риск для окружающей среды.