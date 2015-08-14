Охоту в пожароопасный период могут запретить
Премьер-министр Арсений Яценюк поручил руководству областных государственных администраций ввести дополнительные меры контроля на период пожароопасной ситуации и запретить охоту.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом он заявил сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Глава правительства напомнил, что согласно действующему законодательству, ограничение охоты осуществляется решениями соответствующих местных органов власти, и попросил главу ГСЧС предоставить полный список областей, где необходимо ограничить перемещение лиц и соответствующим образом приостановить охоту.
«Оформить это решение как решение Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям», - поручил Яценюк.
Также премьер-министр Украины подчеркнул необходимость проведения работы с населением. «Надо собрать сельских голов, и чтобы людям просто объясняли. Жгут траву - огонь пошел дальше на торфяник. Торфяник загорелся - и снова горят леса. Мы отправляем самолеты», - отметил Яценюк.
«Поэтому это касается всех областей. После заседания нашей комиссии вы собираете свои региональные комиссии. Туда приглашаете руководителей городов и председателей сельских советов. Работа непосредственно с людьми», - подчеркнул глава правительства, обращаясь к главам ОГА.
Как сообщал УНИАН, Яценюк поручил Министерству внутренних дел дополнительно на несколько недель, пока продолжается высокий температурный режим, отправить дополнительные силы МВД и Нацгвардии для охраны и контроля за зоной отчуждения.