Охоту в пожароопасный период могут запретить

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом он заявил сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Глава правительства напомнил, что согласно действующему законодательству, ограничение охоты осуществляется решениями соответствующих местных органов власти, и попросил главу ГСЧС предоставить полный список областей, где необходимо ограничить перемещение лиц и соответствующим образом приостановить охоту.

«Оформить это решение как решение Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям», - поручил Яценюк.

Также премьер-министр Украины подчеркнул необходимость проведения работы с населением. «Надо собрать сельских голов, и чтобы людям просто объясняли. Жгут траву - огонь пошел дальше на торфяник. Торфяник загорелся - и снова горят леса. Мы отправляем самолеты», - отметил Яценюк.

«Поэтому это касается всех областей. После заседания нашей комиссии вы собираете свои региональные комиссии. Туда приглашаете руководителей городов и председателей сельских советов. Работа непосредственно с людьми», - подчеркнул глава правительства, обращаясь к главам ОГА.

Как сообщал УНИАН, Яценюк поручил Министерству внутренних дел дополнительно на несколько недель, пока продолжается высокий температурный режим, отправить дополнительные силы МВД и Нацгвардии для охраны и контроля за зоной отчуждения.