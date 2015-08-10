В российском отделении Greenpeace заявляют, что дым от пожара в Чернобыле достиг Брянской области

Об этом говорится на сайте российского отделения Greenpeace.

«Пожар действует около бывшей деревни Ковшиловка, примерно в 40 км к западу от самой Чернобыльской АЭС. Судя по космическим снимкам, пожар возник или возобновился от сохранившихся очагов тления торфа 8 августа, официально он был зарегистрирован Государственной службой по ЧС Украины на следующий день, 9 августа», - отмечается в сообщении.

Как отметили в организации, официально учтенная площадь пожара составляет около 60 га. По предварительной оценке, в реальности площадь пожара составляет около 1500 га.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин 29 июля заявил, что причиной последнего масштабного лесного пожара в Чернобыльской Зоне отчуждения был умышленный поджог. В сообщении добавляется, что дым стоит в городах Злынка, Новозыбков, Клинцы и Мглин.

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"В 70% пожаров, которые возникли на территории Зоны отчуждения (это 56 пожаров с начала 2015 года), причиной пожаров были преднамеренные поджоги. При ликвидации последнего масштабного пожара на месте мы обнаружили два факела, которые говорят о том, что пожар возник в результате умышленных поджогов", - сказал Чечеткин.