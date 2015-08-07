Экологи призывают правительство запретить промышленную добычу песка в акватории Днепра

Об этом сообщила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко на пресс-конференции, которая проходила непосредственно посреди Днепра, где благодаря намытому илу, песку и загрязнениям глубина составляет около 70 см.

По ее словам, общественные организации выдвигают несколько требований к правительству, в частности, ограничение выбросов загрязняющих веществ, принятие закона об ограничении использования фосфатных моющих средств и переход на бесфосфатные моющие средства.

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«Следующий шаг - ограничить работы всего гидротехнического оборудования, взять это на реестр, и, если это работы по очистке русла и они нужны, то должна быть специальная программа. И только в рамках этой программы - научно обоснованной программы - мы должны разрешать такие мероприятия. Все земснаряды должны быть убраны из русла наших рек. И только такие шаги в сжатые сроки дадут возможность увеличить проточность и довольно быстро очистить воду в Днепре», - сказала Тимочко.

По словам присутствующего на пресс-конференции главы Ассоциации рыбаков Украины Александра Чистякова, сегодня земснаряды на Днепре работают исключительно для добычи песка и не выполняют жизненно необходимых для реки функций по расчистке отмели и истоков малых рек. Добыча песка у берегов приводит к намыву ила и грязи в середине реки. Течение Днепра, существенно замедленное дамбами, не может самостоятельно равномерно распределить эти образования по руслу. Таким образом, река мелеет, не может больше быть судоходной и теряет значительную часть фауны. К тому же земснаряды на Днепре работают незаконно.

«Чиновники загнали ситуацию в тупик. Такое количество разрешительных документов на дноуглубительные работы невозможно выполнить. Поэтому у нас не существует организаций, которые бы имели полный пакет документации - УНИАН), который позволяет дноуглубительные работы», - сказал Чистяков.

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Он призвал правительство упростить процедуру получения разрешений, чтобы заинтересованные инвесторы могли провести дноуглубление на Днепре под контролем государства.

Тимочко также отметила, что милиция, прокуратура и Государственная экологическая инспекция не ведут работу по борьбе с незаконной добычей песка земснарядами.

«Это милиция, это прокуратура, это Государственная экологическая инспекция», - сказала она, отвечая на вопрос, какие органы закрывают глаза на незаконную работу земснарядов.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции новый председатель Госэкоинспекции Андрей Заика сказал, что, по непроверенным данным, на Днепре в Киевской области сегодня работают «десятки точно, может, сто-двести» земснарядов. Он отметил, что инспекция совместно с правоохранительными органами должна штрафовать и привлекать к ответственности нарушителей. Вместе с тем Заика не дал конкретного ответа на вопрос, есть ли у него план борьбы с несанкционированной добычей песка, и когда можно будет освободить реку от незаконно работающего оборудования.

«Это примерно так, как когда мы победим преступность. Никогда, скорее всего. Но вопрос в том, останется у нас 5% незаконной добычи или 70-80%, как сейчас ... Не хочется давать такие популистские ответы. Мы начинаем реформу экоинспекции. Я понимаю, что широкую общественность это не интересует, но первичное - это реформа экоинспекции», - сказал председатель Госэкоинспекции.

Исполняющая обязанности председателя Государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко, которая также присутствовала на пресс-конференции, отметила, что позиция ведомства остается неизменной в том, что Днепр требует очистки. По ее словам, агентство подало на рассмотрение Киевского городского совета предложение разработать стратегию очистки реки, но какое решение примет горсовет - неизвестно.

«На какой сессии они это будут рассматривать, как они это будут делать, честно говоря, я не знаю», - сказала Овчаренко, отметив, что стоимость работ по очистке русла Днепра может составить миллиарды гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил, что дноуглубительные работы на Днепре, которые позволят активизировать судоходство на реке, должны начаться в июле 2015 года, а ориентировочные сроки работ по углублению реки будут составлять 2-3 месяца. Однако работы так и не были начаты.

Украинская зерновая ассоциация 7 августа обратилась к правительству с просьбой скоординировать работу ответственных ведомств, чтобы утвердить проектную документацию по углублению дна Днепра и провести необходимые работы в 2015 году.

По оценкам экспертов, основными причинами, сдерживающих грузовое и пассажирское речное судоходство, а также мешают наращиванию объемов речных грузоперевозок, является аварийно опасные участки в Днепровском и Днепродзержинском водохранилищах и недостаточная пропускная способность судоходства реки Южный Буг.