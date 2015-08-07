В Луцке открыли новую "экологически чистую" свалку с современной сортировочной линией (видео)

Как сообщили УНИАН в Луцком горсовете, срок эксплуатации старого полигона, который обслуживал город, завершается уже в этом году.

В 2014 году на участке площадью 8, 86 гектаров началось строительство нового полигона. Общая его стоимость составляет 16 млн. грн. Это средства городского бюджета.

Как отмечается в сообщении, новая очередь полигона сооружена по современным европейским технологиям, негативное воздействие на окружающую среду — минимизировано. Сортировочная линия даст возможность отбирать значительно больше вторичного сырья, которое используют для переработки, а следовательно меньше отходов будут хоронить. Обслуживают полигон 2 предприятия — КП “Луцькспецкомунтранс” и ООО “Луцк ЭКО”.

Прибыль они будут делить пополам. Средства, которые будут поступать на счет коммунального предприятия “Луцькспецкомунтранс”, будут использовать на приобретение новой техники и контейнеров для раздельного сбора отходов. ООО “Луцк ЭКО” будет заниматься только мусоросортировочной линией.

В перспективе это предприятие будет полностью перерабатывать твердые бытовые отходы.

По словам городского головы Луцка Николая Романюка, все, что не будет сортироваться, будет сжигаться в печи, которая также установлена на полигоне. Здесь установят еще и очень мощную систему фильтров. В будущем –это возможность сжигать и биологические отходы.

“Надо сделать все возможное, чтобы жители села Брище не чувствовали, что рядом с ними есть свалка”, - отметил Николай Романюк.

Сейчас вокруг полигона уже высажено 35 гектаров леса.