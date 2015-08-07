В Непале может произойти новое мощное землетрясение
Специалисты предупреждают о повышенной угрозе нового мощного землетрясения в районе западного Непала и северной Индии.
Согласно наблюдениям сейсмологов, после апрельского разрушительного землетрясения в Непале сейсмическая активность в регионе сохраняется, передает Русская служба Би-би-си.
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Авторы исследований, опубликованных в изданиях Nature Geoscience и Science, полагают, что новые подземные толчки могут затронуть районы к северу от столицы Индии Нью-Дели.
Специалисты призывают усилить мониторинг геологической обстановки в этих районах, хотя пока невозможно предсказать, когда может начаться новое землетрясение.
В результате мощного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего 25 апреля в Непале, погибли более 8 тыс. человек, подземные толчки также вызвали оползни и сходы лавин.