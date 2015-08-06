Задержанные вчера на Прикарпатье контрабандисты перевозили радиоактивный уран в Румынию

Об этом УНИАН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

В прокуратуре отмечают, что досудебным расследованием установлено, что 5 августа на территории Ивано-Франковской области задержан автомобиль, в багажнике которого обнаружен предмет, который пытались переместить через государственную границу Украины.

«При проведении радиологического обследования указанного предмета комиссией в составе представителей Западной инспекции по ядерной и радиационной безопасности и представителей Ивано-Франковского областного лабораторного центра Госсанэпидемслужбы Украины установлено, что это радиоактивный материал без маркировок», - отмечают в ГПУ.

В настоящее время решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении указанных уголовных правонарушений.

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Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ заявили о реализации в Ивано-Франковской области контрразведывательной операции по изъятию из незаконного оборота ядерных материалов и радиоактивных веществ.

В частности, спецгруппой центрального аппарата Службы совместно с Управлением СБУ в Ивано-Франковской области были задержаны «на горячем» четверо членов преступной группировки, которые пытались сбыть ядерный материал. По предварительным данным, ядерным веществом, вероятно, является «Уран-238».