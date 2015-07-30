В лесах Якутии полыхают пожары, два из которых - в заповедной зоне

Семь лесных пожаров действуют в Якутии, два из них приходятся на территорию заповедника.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой и повышением класса пожарной опасности на территории Алданского, Нерюнгринского и Олекминского районов введен режим ЧС, особый противопожарный режим действует в 12 муниципальных образованиях, сообщает РИА Новости.

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"В минувшие сутки на территории Дальнего Востока боролись с восемью лесными пожарами, к утру 30 июля удалось ликвидировать один из них. Продолжается борьба со стихией в Республике Саха (Якутия). Там бушует семь пожаров, три из которых находятся на землях особо охраняемых природных территорий. За прошедшие сутки огонь прошел 18 гектаров земли", — говорится в сообщении Департамента лесного хозяйства по ДФО.

По данным правительства Якутии, в ФГБУ "Олекминский заповедник" остаются локализованными из числа ранее обнаруженных два лесных пожара на общей площади 2321 гектар.