В Украине должен быть один контролирующий орган в сфере экологии, считают в профильном комитете ВР

«В Украине необходимо восстановить цивилизованную экологическую политику и, соответственно, цивилизованный мониторинг выполнения экологического законодательства», - отметил Томенко, сообщили в его пресс-службе.

Для этого, по его мнению, необходимо устранить дублирование полномочий Госэкоинспекции, Гослесагентства и Госрыбагентства.

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«Разумеется, если Гослесагентство своей ключевой задачей сегодня видит зарабатывания денег на продаже леса, а Госрыбагентство - промышленный вылов рыбы и т.д., то они мировоззренчески не заинтересованы в обеспечении контрольных функций по выполнению законодательства в сфере вырубки лесов или, скажем, вылова рыбы. Так вот, эти функции должны быть взяты и переданы единой контролирующей структуры в сфере охраны окружающей среды», - считает Томенко.

«Делать ее на базе Госэкоинспекции или другим способом - это вопрос инструментов и технологий. Но совершенно очевидно, что такая единая структура должна быть. Она должна иметь соответствующие полномочия и нормальные условия для работы», - сказал председатель профильного комитета ВР.

По словам Томенко, возглавляемый им комитет Верховной Рады готов совместно с Министерством экологии и Госэкоинспекцией работать над концепцией преобразований соответствующих контролирующих структур и помочь вернуть государственный контроль в сфере охраны окружающей среды в Украине.