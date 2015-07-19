В Закарпатской области произошло землетрясение
16:58, 19 июля 2015Экология
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В Тячевском районе Закарпатской области произошло землетрясение.
Землетрясение произошло около 14:00 / ТСН
Об этом сообщило Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области.
По информации отдела сейсмичности Карпатского региона-сейсмической станции «Ужгород», сегодня на территории Закарпатской области, на расстоянии около 120 километров от Ужгорода, а именно - в районе г. Тячев, зафиксировано четыре подземных толчка без негативных последствий.
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Так, в 13.57 зафиксирован подземный толчок силой 1,7 балла, в 14.31 - 3,4 балла, в 15.24 и 15.32 - толчки силой 2 балла по шкале Рихтера.
Толчки ощущалось в Тячеве и населенных пунктах Терново, Нересница, Кривое и Добрянское Тячевского района.
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