В Житомире открыт экологический детский сад

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, детский сад модернизированный при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Стоимость комплексной термореновации здания садика №63 «Вербиченька» составила 3,6 млн грн.

Участие в открытии садика приняли директор проекта "Энергоэффективность в громадах", который внедряется GIZ, Кристиана Хагенедер, заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк, заместитель председателя Госэнергоэффективности Украины Валентин Шлихта, и.о. мэра Житомира Любовь Цимбалюк, житомиряне, родительская громада сада.

Как прозвучало на мероприятии, ожидаемое сбережения тепловой энергии в результате данного проекта составляет почти 57%. Специалисты утверждают, что проект также будет иметь положительный экологический эффект, заключающийся в снижении уровня выбросов С02 в атмосферу на 22,85 т ежегодно. Ожидается, что в результате термореновации существенно повысится уровень комфорта пребывания в заведении воспитанников.

В заведении полностью утеплен фасад и цоколь здания, заменены окна, установлены индивидуальный тепловой пункт и гелиосистемы для горячей воды. «Мы благодарим наших иностранных партнеров-доноров за данный проект. Кроме экономического, мы получили социальный эффект - комфортные условия пребывания в саду, прежде всего, для детей», - отметила на мероприятии и.о. председателя Житомира Любовь Цимбалюк.

В целом до конца года Житомир планирует завершить все работы по термореновации 22 объектов бюджетной сферы.