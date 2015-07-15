Вице-премьер поручил выяснить, почему покраснела река Саксагань

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, Вощевский поручил срочно установить обстоятельства сброса высокоминерализованных вод в р. Саксагань, проинформировать правительство и общественность о последствиях загрязнения поверхностных вод и предоставить предложения относительно принятия мер по минимизации ущерба для окружающей среды и предотвращения загрязнения реки в будущем.

Читайте такжеВ Чернигове экологи оценили состояние Десны после несанкционированного сброса воды«Ко мне в Facebook обратились обеспокоенные жители Кривого Рога, обеспокоенные тем, что в начале июня река Саксагань на участке от площади Победы до улицы Артема стала красного цвета», - сообщил вице-премьер-министр.

Установлено, что на прилегающей к реке территории расположено здание насосной станции и отстойники шахты «Родина». По предварительной информации, из-за порыва трубопровода шахтные воды попали в отстойники и далее в г. Саксагань. Возможный объем загрязненных вод, попавших в реку, составляет более 1 тыс. куб. м.

"Обеспокоенность местных жителей вызвало отсутствие оперативной и достоверной информации по факту загрязнения рек и его потенциальных последствий. В связи с чем есть подозрения, что виновники аварии пытались скрыть ее истинные масштабы. Также я вижу бездействие областного подразделения Госэкоинспекции. Поэтому дал соответствующее поручение установить виновников и привлечь их к ответственности", - отметил Вощевский.

По информации экологов, мероприятия по промывке р. Ингулец поверхностными водами р. Саксагань могли привести к загрязнению и основной водной артерии Криворожья. Воды обеих рек используются местным населением для хозяйственных нужд, а воды Ингульца, ниже по течению, используются Ингулецкой оросительной системой.