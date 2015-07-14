Во Франции вблизи Марселя горит нефтехимический завод
10:32, 14 июля 2015Экология
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Сегодня утром на нефтехимическом заводе LyondellBassell во французском департаменте Буш-дю-Рон, неподалеку от аэропорта Марселя, возник сильный пожар.
Вблизи Марселя горит нефтехимический завод / twitter.com/tinez16
Об этом сообщает Le Figaro, пишет Европейская правда.
Сейчас известно, что перед пожаром прогремели два взрыва. По предварительным данным никто не пострадал.
#lyondellbasell Une épaisse fumée #Berre Incendie sur une cuve de naphta toujours en cours. Pas de blessés. pic.twitter.com/mVwb72oR4T
— France Bleu Provence (@bleuprovence) 14 Июль 2015
В результате пожара повреждены два резервуара с химическими веществами, которые расположены в 500 метрах друг от друга.
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Тушением пожара занимаются около сотни пожарных и 20 единиц техники.
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