Во Франции вблизи Марселя горит нефтехимический завод

Об этом сообщает Le Figaro, пишет Европейская правда.

Сейчас известно, что перед пожаром прогремели два взрыва. По предварительным данным никто не пострадал.

#lyondellbasell Une épaisse fumée #Berre Incendie sur une cuve de naphta toujours en cours. Pas de blessés. pic.twitter.com/mVwb72oR4T — France Bleu Provence (@bleuprovence) 14 Июль 2015

В результате пожара повреждены два резервуара с химическими веществами, которые расположены в 500 метрах друг от друга.

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Тушением пожара занимаются около сотни пожарных и 20 единиц техники.