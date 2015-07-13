В лондонском аэропорту "Хитроу" отменили десяток рейсов из-за протеста экологов (фото)

В лондонском аэропорту "Хитроу" в понедельник был отменен и отложен ряд рейсов из-за протеста экоактивистов на взлетной полосе.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на британское издание The Guardian.

Как отмечается, активисты, которые борются против изменений климата, проникли на северную взлетно-посадочную полосу, где легли, приковав себя друг к другу цепями.

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Ooh, the big kit has arrived to try and move the folks on the runway #heathrow#NoThirdRunwaypic.twitter.com/MVFvkC5ULP — Plane Stupid (@planestupid) July 13, 2015

Still smiling on the runway. Happy to be taking action on airport expansion and climate change. #NoThirdRunwaypic.twitter.com/4AiQvoPeJK — Plane Stupid (@planestupid) July 13, 2015

Как отметил представитель манифестантов, таким образом они выступали против расширения взлетно-посадочной полосы в "Хитроу", что приведет к загрязнению окружающей среды.

Протест привел к отмене 13 рейсов, ряд рейсов также был задержан.

По словам представителя "Хитроу", акция имела "минимальное влияние" на работу аэропорта, который обслуживает около 1300 рейсов ежедневно.

Лондонская полиция арестовала 6 протестующих.