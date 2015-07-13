В "Чернобыльской пуще" продолжается тушение двух очагов тлеющего торфа

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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К тушению пожара привлечено 10 единиц техники и 56 человек, в том числе от ГСЧС 5 ед. техники и 35 человек личного состава.

На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.