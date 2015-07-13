В "Чернобыльской пуще" продолжается тушение двух очагов тлеющего торфа
09:03, 13 июля 2015Экология
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На территории комплекса лесного хозяйства "Чернобыльская пуща" в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения по состоянию на 7 часов утра 13 июля продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа на общей площади 5,05 га. Ситуация контролируемая.
Фотоиллюстрация / kmu.gov.ua, mvs.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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К тушению пожара привлечено 10 единиц техники и 56 человек, в том числе от ГСЧС 5 ед. техники и 35 человек личного состава.
На месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области.
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