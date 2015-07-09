В Киеве до конца года планируют запустить еще три станции очистки водопроводной воды без хлора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время обнародования отчета по итогам года работы на посту мэра и деятельности его команды.

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«Впервые в Украине мы начали улучшать качество водопроводной воды. Как мы и обещали, мы начали устанавливать европейское оборудование на водопроводных станциях столицы. Сейчас 60 тыс. киевлян пользуются водопроводной водой питьевого качества, которая очищается без хлора. Это первая станция. До конца года будет запущено еще три: «Оболонь-1», «Корчеватое», «Троещина», - сказал мэр и уточнил, что чистую воду из-под кранов получат еще 120 тыс. киевлян. «И наша цель - вода питьевого качества в каждой квартире Киева», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 3 июня на столичной Оболони запустили новую технологию очистки питьевой воды как первый этап проекта «Питьевая вода из-под крана».

Система европейской технологии очистки питьевой воды внедрена на водопроводной насосной станции «Оболонь-2», которая обеспечивает водой 20% жителей Оболони. В 2015 году на станции произошла реконструкция узла обеззараживания воды, в ходе которой ликвидировано хлорное хозяйство и внедрена современная технология: обеззараживание воды происходит смесью оксидантов REDOlyt.

На презентации мэр сообщил, что следующий этап – охватить проектом новой технологии очистки воды остальную часть Оболонского района, а также Деснянский и Голосеевский районы. Это планируется реализовать в течение ближайших двух лет. В дальнейшем проект распространится на все районы Киева.