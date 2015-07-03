В Чернобыльской зоне остается четыре очага тления торфа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 часов 3 июля ситуация контролируемая. Ликвидировано 3 очага торфяных пожаров. Продолжается тушение 4 локализованных очагов тлеющего торфа», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечено 24 единицы техники и 152 человека.

Читайте такжеПожарным удалось локализовать возгорания в Чернобыльской зонеНа месте происшествия развернут штаб пожаротушения, работает мобильная оперативная группа ГУ ГСЧС в Киевской области. Общую координацию действий по тушению пожара осуществляет первый заместитель председателя ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 июня на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе с. Ковшиловка и пгт Полесское в пойме реки Уж возникло возгорание сухой травы и камыша, которое распространилось отдельными очагами на площади около 130 га.

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