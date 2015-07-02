Экс-министр экологии не причастен к возвращению недр, захваченных "семьей" Януковича - и.о. главы Госгеонедр

Так исполняющий обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Николай Бояркин прокомментировал заявления Шевченко о том, что тот якобы вернул государству бизнес бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, сбежавшего из Украины после Майдана.

Бояркин указал на неуместность заявлений Шевченко о якобы возвращении министром государству месторождений нефти и газа. «В марте 2014-го года по результатам проверки Генеральной прокуратуры Госгеонедр был отменен приказ в части предоставления ООО «Голден Деррик» (которую связывают с еще одним ставленником «Семьи» Эдуардом Ставицким) специальных разрешений на пользование недрами на 16 участках и аннулировано 3 спецразрешения. Судебные споры продолжаются уже больше года, но министр не имеет никакого отношения к этому делу и никоим образом не вовлечен в процесс. Этот вопрос компетенций и полномочий исключительно Госгеонедр», - заявлял Бояркин.

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В то же время Бояркин заявляет, что существуют неоспоримые доказательства коррупционной деятельности Шевченко на посту министра.

По словам чиновника, Шевченко требовал предоставить специальное разрешение на пользование недрами (углеводороды) компании «ПАРИ», которая входит в сферу деятельности бизнеса бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, тесно связанного с «семьей» Януковича. Также экс-глава Минэкологии требовал назначить на должность гендиректора ГП «Бурштин України» Сергея Мартынюка и оставить на должности гендиректора казенного предприятия «Кировгеология» Дмитрия Бдюлева, в отношении которого правоохранительными органами возбужден ряд уголовных дел.

Напомним, сегодня ВР отправила в отставку министра экологии Игоря Шевченко. «За» проголосовали 235 народных депутатов.