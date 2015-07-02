На востоке США эвакуируют город из-за горящего поезда с опасными химикатами
Состав перевозил сжиженный газ и акрилонитрил.
Более 5 тыс. жителей города Мэривилль в американском штате Теннесси были эвакуированы, после того как неподалёку от города загорелся состав с опасными химикатами, передает Русская служба Би-Би-Си.
Эвакуированные смогут вернуться домой только через 48 часов, сообщают власти округа.
В радиусе одной мили (1,6 км) от аварии установлена карантинная зона. Эвакуация жителей продолжается.
Evacuees are being sent to the Foothills Mall in Maryville. @wbirpic.twitter.com/bcOB82wxdl
— Brittany Bade (@BrittanyWBIR) July 2, 2015
Как рассказала представитель компании-перевозчика, состав перевозил сжиженный газ и акрилонитрил.
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Вдыхание паров химиката может повлечь серьезные последствия, однако пока сообщений о пострадавших нет.
Мэривилль - город в штате Теннеси. Население города - около 30,000 человек