На востоке США эвакуируют город из-за горящего поезда с опасными химикатами

14:56, 02 июля 2015
Экология
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Состав перевозил сжиженный газ и акрилонитрил.

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Более 5 тыс. жителей города Мэривилль в американском штате Теннесси были эвакуированы, после того как неподалёку от города загорелся состав с опасными химикатами, передает Русская служба Би-Би-Си.

Эвакуированные смогут вернуться домой только через 48 часов, сообщают власти округа.

В радиусе одной мили (1,6 км) от аварии установлена карантинная зона. Эвакуация жителей продолжается.

Как рассказала представитель компании-перевозчика, состав перевозил сжиженный газ и акрилонитрил.

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Вдыхание паров химиката может повлечь серьезные последствия, однако пока сообщений о пострадавших нет.

Мэривилль - город в штате Теннеси. Население города - около 30,000 человек

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